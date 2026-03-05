Власти Ирана официально опровергли блокировку Ормузского пролива

По словам министра, иранская сторона на данный момент действительно не планирует блокировать этот ключевой морской коридор. Тем не менее Аракчи дал понять, что позиция Тегерана может измениться в зависимости от развития ситуации. Он подчеркнул, что если военный конфликт продолжится, Иран оставляет за собой право проанализировать все возможные варианты ответных действий.