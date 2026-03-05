Власти Ирана официально опровергли блокировку Ормузского пролива

По словам министра, иранская сторона на данный момент действительно не планирует блокировать этот ключевой морской коридор. Тем не менее Аракчи дал понять, что позиция Тегерана может измениться в зависимости от развития ситуации. Он подчеркнул, что если военный конфликт продолжится, Иран оставляет за собой право проанализировать все возможные варианты ответных действий.
Заявление иранского министра прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе, где Ормузский пролив является критически важной артерией для транспортировки нефти. Таким образом, Тегеран пока воздерживается от эскалации, но предупреждает о готовности рассматривать жёсткие сценарии в случае затягивания конфликта.
Конфликт вступил в горячую фазу 28 февраля после того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военной операции против Ирана. Поводом стала угроза ядерной программы Тегерана, которую, по заявлениям американской стороны, Иран пытался восстановить. В ответ на гибель своего руководства Корпус стражей исламской революции начал операцию «Правдивое обещание-4» нанося удары беспилотниками и ракетами по американским базам в странах Персидского залива и по территории Израиля.
