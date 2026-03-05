Ричмонд
Трамп заявил, что Путин готов к соглашению по урегулированию на Украине

Дональд Трамп считает, что Владимир Путин готов заключить соглашение по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию на Украине, пишет Politico.

«Я думаю, Путин готов заключить сделку», — заявил Дональд Трамп.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию. Он отметил, что определенное продвижение по гуманитарным вопросам было достигнуто на встречах в Абу-Даби и Женеве.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия остается открытой для переговоров по Украине и ждет следующего раунда.

