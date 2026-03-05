В Иране заявили, что основной план Трампа уже провалился, а дальше будет хуже

«План “А” по чистой и быстрой военной победе провалился, господин президент. Ваш план “Б” станет ещё большим провалом», — написал он.
По словам Аракчи, шанс на уникальную сделку был упущен после того, как «кабала движения “Америка — в последнюю очередь” скрыла значительный прогресс, достигнутый на переговорах. В своём заявлении иранский министр также провёл связь между принципом “Израиль превыше всего” и лозунгом “Америка — в последнюю очередь”, подразумевая, что следование курсу Тель-Авива идёт вразрез с интересами самих США.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана, назвав неприемлемым возможное назначение сына нынешнего аятоллы. По словам американского лидера, кандидатура Моджтабы Хаменеи, сына Али Хаменеи, в качестве преемника не подходит, поскольку он является ничтожеством.
