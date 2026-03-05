В Иране заявили, что основной план Трампа уже провалился, а дальше будет хуже

По словам Аракчи, шанс на уникальную сделку был упущен после того, как «кабала движения “Америка — в последнюю очередь” скрыла значительный прогресс, достигнутый на переговорах. В своём заявлении иранский министр также провёл связь между принципом “Израиль превыше всего” и лозунгом “Америка — в последнюю очередь”, подразумевая, что следование курсу Тель-Авива идёт вразрез с интересами самих США.