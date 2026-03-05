Трамп заявил, что «Куба тоже падет»

2 марта The Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме писал, что Дональд Трамп считает Кубу своей следующей целью после Ирана и Венесуэлы. Собеседники издания отметили, что для господина Трампа тема Кубы — «нечто масштабное и личное» и он видит себя первым президентом США, «у которого хватило смелости» решить эту проблему.