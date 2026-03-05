Эксперты допустили распространение конфликта США и Ирана на Африку

Конфликт между США и Ираном может распространиться на Африку в случае дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, считают эксперты.
По данным информагентства Garowe, риски связаны с тем, что на территории ряда африканских государств размещены американские военные базы. В случае усиления противостояния они могут стать потенциальными целями для ударов.
В первую очередь речь идет о странах Африканского Рога. В частности, крупнейшая на континенте американская база Кэмп-Лемонье в Джибути может оказаться под угрозой иранских ракетных атак. Подобный сценарий, по мнению аналитиков, способен привести к дестабилизации ситуации на востоке Африки и создать риски для гражданского населения.
Отмечается, что военные объекты США также расположены в Кении и Сомали. В этих условиях, как считают эксперты, лидерам стран региона потребуется активная дипломатическая работа для предотвращения возможных атак со стороны Тегерана.
Угроза связана и с экономическими последствиями конфликта. Многие государства Африки зависят от импорта энергоносителей, прежде всего из Саудовской Аравии, поэтому эскалация на Ближнем Востоке может затронуть энергетическую и продовольственную безопасность континента.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана. По данным портала Axios, американский лидер отметил, что хотел бы играть такую же роль, как ранее в ситуации с Венесуэлой.