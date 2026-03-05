Эксперты допустили распространение конфликта США и Ирана на Африку

В первую очередь речь идет о странах Африканского Рога. В частности, крупнейшая на континенте американская база Кэмп-Лемонье в Джибути может оказаться под угрозой иранских ракетных атак. Подобный сценарий, по мнению аналитиков, способен привести к дестабилизации ситуации на востоке Африки и создать риски для гражданского населения.