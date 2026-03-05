«Перешло все границы»: Сийярто жестко отреагировал на угрозы Зеленского Орбану

Глава венгерского МИД подчеркнул, что Будапешт не позволит никому запугивать себя или шантажировать страну только за то, что венгерское правительство отказывается оплачивать последствия чужого конфликта или переплачивать за энергию. Сийярто заверил, что, несмотря на сговор оппозиционных сил внутри страны с руководством Еврокомиссии, Венгрия останется при своем мнении: «Безопасность Венгрии — превыше всего, мы хотели остаться и останемся вне войны Зеленского».