Путин сфотографировался с участницами встречи в Кремле в честь 8 Марта

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на встрече с представительницами разных профессий поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Глава государства пожелал им личного счастья и успехов в работе, отметив, что женщины нередко берут на себя обязанности, традиционно считающиеся мужскими, включая военные специальности, работу в оборонной промышленности и науке. Президент также подчеркнул особое отношение к женщинам у народов России и отметил, что вклад человека в развитие страны оценивается независимо от пола.