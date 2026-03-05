Путин сфотографировался с участницами встречи в Кремле в честь 8 Марта

Владимир Путин подарил цветы участницам встречи в Кремле в честь Международного женского дня и сфотографировался с ними.
На мероприятии присутствовали женщины, представляющие разные профессии. Среди них были военнослужащие, медики, военные корреспонденты, а также представительницы рабочих и творческих специальностей.
После вручения букетов президент предложил сделать совместную фотографию. В момент съемки он с улыбкой поинтересовался у фотографов: «Где птичка? Не вылетает».
Встреча прошла в преддверии 8 Марта и была посвящена вкладу женщин в различные сферы жизни страны.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на встрече с представительницами разных профессий поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Глава государства пожелал им личного счастья и успехов в работе, отметив, что женщины нередко берут на себя обязанности, традиционно считающиеся мужскими, включая военные специальности, работу в оборонной промышленности и науке. Президент также подчеркнул особое отношение к женщинам у народов России и отметил, что вклад человека в развитие страны оценивается независимо от пола.