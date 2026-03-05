Трамп: президент Израиля должен помиловать Нетаньяху

Американский лидер Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что президенту Израиля Ицхаку Герцогу лучше как можно скорее помиловать премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
Ранее Герцог заявил, что решение о помиловании Нетаньяху, который проходит обвиняемым сразу по нескольким дела, примут строго в соответствии с законом и по совести.
«Этому президенту (Герцогу — ред.) лучше помиловать его (Нетаньяху — ред.) прямо сейчас», — считает глава Белого дома.
Трамп добавил, что не будет встречаться с президентом Израиля до тех пор, пока тот не помилует Нетаньяху. По словам президента США, в прошлом году Герцог пять раз обещал ему помиловать Нетаньяху, но так этого и не сделал.
В Израиле против Нетаньяху заведено несколько уголовных дел. Его, в частности, обвиняют в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к главе правительства на подконтрольном компании ресурсе Walla.