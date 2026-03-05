Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: президент Израиля должен помиловать Нетаньяху

Трамп посоветовал президенту Израиля помиловать Нетаньяху прямо сейчас.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что президенту Израиля Ицхаку Герцогу лучше как можно скорее помиловать премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Ранее Герцог заявил, что решение о помиловании Нетаньяху, который проходит обвиняемым сразу по нескольким дела, примут строго в соответствии с законом и по совести.

«Этому президенту (Герцогу — ред.) лучше помиловать его (Нетаньяху — ред.) прямо сейчас», — считает глава Белого дома.

Трамп добавил, что не будет встречаться с президентом Израиля до тех пор, пока тот не помилует Нетаньяху. По словам президента США, в прошлом году Герцог пять раз обещал ему помиловать Нетаньяху, но так этого и не сделал.

В Израиле против Нетаньяху заведено несколько уголовных дел. Его, в частности, обвиняют в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к главе правительства на подконтрольном компании ресурсе Walla.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше