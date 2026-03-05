Ричмонд
Каллас оценила сдвиг во внешней политике США

Каллас: сдвиг во внешней политике США потряс трансатлантические отношения.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Сдвиг во внешней политике США уже потряс трансатлантические отношения до основания, заявила в ходе выступления в Цюрихе глава евродипломатии Кая Каллас.

«И затем происходит фундаментальная переориентация через Атлантику, которую называют по-разному — от “перестройки” до “новой динамики” и даже “разрыва”. Сдвиг во внешней политике США уже потряс трансатлантические отношения до основания, вызвав последствия и в других частях мира. Но его влияние на международный порядок имеет тектонический характер», — сказала она.

В начале февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не может защитить себя без США, и назвал думающих иначе «мечтателями».

