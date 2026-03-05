Каллас оценила сдвиг во внешней политике США

«И затем происходит фундаментальная переориентация через Атлантику, которую называют по-разному — от “перестройки” до “новой динамики” и даже “разрыва”. Сдвиг во внешней политике США уже потряс трансатлантические отношения до основания, вызвав последствия и в других частях мира. Но его влияние на международный порядок имеет тектонический характер», — сказала она.