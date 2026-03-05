Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал Зеленского преградой к завершению конфликта

Дональд Трамп вновь раскритиковал Владимира Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп вновь раскритиковал украинского коллегу Владимира Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта. Об этом пишет газета Politico.

«Немыслимо, что он является препятствием. Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку», — сказал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп указал, что у Зеленского остается «все меньше козырей», в то время как российский лидер Владимир Путин уже выразил готовность к подписанию соглашения.

Напомним, ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен попросил Владимира Путина обуздать «бешеного пса Зеленского», потому что президент США, по мнению эксперта, не может справиться с украинским лидером.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше