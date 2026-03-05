Трамп назвал Зеленского преградой к завершению конфликта

Американский лидер Дональд Трамп вновь раскритиковал украинского коллегу Владимира Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта. Об этом пишет газета Politico.
«Немыслимо, что он является препятствием. Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку», — сказал глава Белого дома.
Кроме того, Трамп указал, что у Зеленского остается «все меньше козырей», в то время как российский лидер Владимир Путин уже выразил готовность к подписанию соглашения.
Напомним, ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен попросил Владимира Путина обуздать «бешеного пса Зеленского», потому что президент США, по мнению эксперта, не может справиться с украинским лидером.