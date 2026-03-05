Зеленский заявил, что США попросили Киев помочь в борьбе с «Шахедами»

Shahed — это семейство иранских беспилотников-камикадзе (барражирующих боеприпасов), наиболее известная модель которых называется Shahed-136. Это относительно недорогой и простой в производстве дрон, предназначенный для поражения наземных целей на больших расстояниях. Он оснащён поршневым двигателем, летит на малой высоте по заданным координатам и, пикируя на цель, взрывается, неся боевую часть. Основная угроза «Шахедов» заключается в их способности наносить удары массированно, истощая средства противовоздушной обороны противника.