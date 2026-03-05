Ричмонд
Трамп готов принять помощь любой страны против Ирана

По данным Reuters, Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина получила конкретный запрос США об оказании содействия в отражении ответных ударов исламской республики с применением беспилотников.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять в военной операции против Ирана помощь любой страны, отвечая на вопрос об Украине.

«Разумеется, я, знаете, приму любое содействие любой страны», — сказал американский лидер в интервью информационному агентству Reuters, когда его попросили прокомментировать заявления Киева о готовности подключиться к кампании против Ирана. По данным Reuters, Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина получила конкретный запрос США об оказании содействия в отражении ответных ударов Ирана с применением беспилотников.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

