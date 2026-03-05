Глава МИД Венгрии Сийярто прокомментировал угрозы Зеленского в адрес Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Виктора Орбана и заявил, что это «уже переходит все границы».
«Никто не может угрожать Венгрии и венгерскому премьер-министру, никто не может нас шантажировать только потому, что мы не готовы платить цену за Украину и не хотим из-за Украины платить более высокие цены на энергию!», — написал Петер Сияйрто в соцсети.
По его словам, ситуация с Владимиром Зеленским «уже переходит все границы». Глава венгерского МИД добавил, что для Венгрии ее безопасность в приоритете.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Виктор Орбан продолжит блокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро, то он «даст ему номер ВСУ».