Самолёты с вернувшимися из плена российскими военными приземлились в Подмосковье

Напомним, что в рамках сделки с украинской стороной по паритетному принципу «двести на двести» в РФ удалось вернуть группу российских военнослужащих в количестве 200 человек. Сейчас они в безопасности и в ближайшее время будут доставлены в медучреждения для прохождения обследования и комплексной реабилитации.