Самолёты с вернувшимися из плена российскими военными приземлились в Подмосковье

В Подмосковье приземлились самолёты Ил-76МД, на борту которых находились российские бойцы, вернувшиеся в рамках недавнего обмена военнопленными. Данную информацию передаёт ТАСС.

Источник: Life.ru

Напомним, что в рамках сделки с украинской стороной по паритетному принципу «двести на двести» в РФ удалось вернуть группу российских военнослужащих в количестве 200 человек. Сейчас они в безопасности и в ближайшее время будут доставлены в медучреждения для прохождения обследования и комплексной реабилитации.

Ранее сообщаюсь, что в МИД РФ анонсировали новый этап обмена военнопленными с Украиной, который запланирован за 6 марта. Он пройдёт по формуле «300 на 300». Таким образом в Россию за два дня вернуться 500 бойцов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.