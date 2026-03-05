Самолёты с вернувшимися из плена российскими военными приземлились в Подмосковье

Напомним, что в рамках сделки с украинской стороной по паритетному принципу «двести на двести» в РФ удалось вернуть группу российских военнослужащих в количестве 200 человек. Сейчас они в безопасности и в ближайшее время будут доставлены в медучреждения для прохождения обследования и комплексной реабилитации.
Ранее сообщаюсь, что в МИД РФ анонсировали новый этап обмена военнопленными с Украиной, который запланирован за 6 марта. Он пройдёт по формуле «300 на 300». Таким образом в Россию за два дня вернуться 500 бойцов.
