«Вражеский вид связи»: Путин потребовал запретить Telegram на фронте

Использование на передовой систем связи, которые не контролируются российскими специалистами, создает прямую угрозу безопасности военнослужащих. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с участницами специальной военной операции, приуроченной к празднованию Международного дня 8 Марта. Президент подчеркнул, что отказ от иностранных технических решений является обязательным условием для защиты личного состава.
В ходе беседы с военным связистом Ириной Годуновой была затронута проблема использования мессенджеров, ставших популярными в зоне боевых действий. В ответ на вопрос президента о необходимости контроля над средствами коммуникации военнослужащая объяснила риски.
«Telegram использовался на фронте, но это “вражеский вид связи”. Нам нужно что-то разработать такое свое, улучшить», — заявила Годунова.
Владимир Путин полностью поддержал это мнение, акцентировав внимание на вопросах безопасности. Глава государства неоднократно подчеркнул, что использование неподконтрольных России систем связи подвергает личный состав неоправданному риску.
«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны, представляют опасность для личного состава? Вот специальные виды связи Минобороны, они работают? — поинтересовался президент. — Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляют опасность для личного состава».
Участники встречи сошлись во мнении, что российской армии необходим переход на собственные разработки. В качестве приоритетного решения связисты предложили доработать и внедрить отечественный мессенджер Max. Владимир Путин подытожил, что создание и развитие безупречно работающих средств коммуникации, которые принадлежат России, является ключевым требованием для обеспечения безопасности армии в современных условиях.
