«Вражеский вид связи»: Путин потребовал запретить Telegram на фронте

«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны, представляют опасность для личного состава? Вот специальные виды связи Минобороны, они работают? — поинтересовался президент. — Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляют опасность для личного состава».