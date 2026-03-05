Ричмонд
Аракчи оценил «план Б» Трампа по Ирану

Глава МИД Ирана заявил о провале плана Трампа по быстрой победе.

Источник: Аргументы и факты

План президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по быстрой победе над Ираном провалился, аналогичная участь постигнет и следующий стратегический замысел американского лидера. Такой прогноз в социальной сети X* дал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«План А, предусматривающий быструю и чистую военную победу, провалился, господин президент. Ваш план Б потерпит еще больший провал», — уверен глава дипведомства Ирана.

Аракчи добавил, что Тегеран считает перспективу ядерной сделки с Вашингтоном утраченной, так как «сторонники идеи “Америка — в последнюю очередь” свели на нет серьезный прогресс, который удалось достичь на переговорах».

Ранее в Иране опровергли сообщения о готовности обсуждать прекращение огня.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

