Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин вручил цветы участницам встречи в Кремле

После завершения встречи с представительницами разных профессий в Кремле президент России Владимир Путин вручил участницам мероприятия цветы. Глава государства пообщался с женщинами в Екатерининском зале Кремля в преддверии 8 Марта.

Путин вручил женщинам цветы. Видео © Telegram/ Кремль. Новости.

В беседе участвовали представительницы разных профессий — инженеры, медики, военнослужащие, добровольцы и представительницы творческих сфер. После окончания мероприятия президент поблагодарил участниц за разговор и участие.

Глава государства в ходе разговора отметил, что женщины в стране проявляют особую ответственность в работе и достойны благодарности за свой вклад. Лидер страны добавил, что в российских традициях исторически заложено «особое отношение к женщинам».

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.