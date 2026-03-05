Путин вручил цветы участницам встречи в Кремле

Путин вручил женщинам цветы. Видео © Telegram/ Кремль. Новости.
В беседе участвовали представительницы разных профессий — инженеры, медики, военнослужащие, добровольцы и представительницы творческих сфер. После окончания мероприятия президент поблагодарил участниц за разговор и участие.
Глава государства в ходе разговора отметил, что женщины в стране проявляют особую ответственность в работе и достойны благодарности за свой вклад. Лидер страны добавил, что в российских традициях исторически заложено «особое отношение к женщинам».
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.