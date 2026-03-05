В Иране назвали неизбежным наземное вторжение США и пообещали Штатам катастрофу

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала следствием провала многомесячных непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе. 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам и военной инфраструктуре, а также по ключевым фигурам военного и политического руководства Ирана. В ответ Тегеран задействовал стратегические ракетные запасы и беспилотники для ударов по силам коалиции, что привело к полномасштабным боевым действиям в акватории Персидского залива.