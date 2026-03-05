Ричмонд
Глава МИД Ирана пригрозил США катастрофой в случае наземного вторжения

Глава МИД Ирана Аракчи пригрозил США катастрофой в случае наземного вторжения.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил о полной готовности страны к сухопутной войне, пообещав армии США катастрофические последствия в случае наземного вторжения в Иран.

Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн отказался оценить перспективы наземной операции против Ирана. В Белом доме такой операции не исключили, но отметили, что пока подобных планов нет.

«Нет, мы их (США — ред.) ждем… Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, и это станет для них большой катастрофой», — сказал Аракчи в интервью NBC News, отвечая на вопрос о том, опасается ли Тегеран потенциальной наземной операции США.

Ранее портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил, что курдские вооруженные группы, действующие вдоль границы Ирана и Ирака, готовятся к возможному наземному наступлению на северо-западе Ирана. При этом, по данным портала, официального решения Вашингтона о поддержке такого наступления пока нет. Позднее Трамп заявил, что поддержит курдов, если они начнут наземную операцию. Washington Post утверждает, что он якобы предложил им прикрытие с воздуха.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

