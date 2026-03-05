Глава МИД Ирана пригрозил США катастрофой в случае наземного вторжения

Ранее портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил, что курдские вооруженные группы, действующие вдоль границы Ирана и Ирака, готовятся к возможному наземному наступлению на северо-западе Ирана. При этом, по данным портала, официального решения Вашингтона о поддержке такого наступления пока нет. Позднее Трамп заявил, что поддержит курдов, если они начнут наземную операцию. Washington Post утверждает, что он якобы предложил им прикрытие с воздуха.