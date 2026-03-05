Угрозы Зеленского в адрес Орбана взбесили даже лидера оппозиции Венгрии

«Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству “Тисы”. Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их», — сказал он.