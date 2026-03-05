Ричмонд
Тегеран заявил, что авианосец Abraham Lincoln сбежал после удара дронов

Иранское агентство Mehr со ссылкой на представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщило об успешной атаке беспилотников на американский авианосец USS Abraham Lincoln.

Иранское агентство Mehr со ссылкой на представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщило об успешной атаке беспилотников на американский авианосец USS Abraham Lincoln. По версии иранских военных, после поражения дронами корабль в сопровождении эсминцев был вынужден экстренно сменить позицию, удалившись от места инцидента на расстояние более тысячи километров.

«Авианосец Abraham Lincoln был поражен беспилотниками военно-морских сил КСИР и вместе со своими эсминцами поспешно бежал, пройдя с высокой скоростью уже более тысячи километров от района инцидента», — утверждается в заявлении.

Ранее КСИР уже выступал с утверждениями о применении против того же авианосца четырех баллистических ракет. Тогда эти заявления вызвали скепсис среди экспертного сообщества, отметившего, что баллистическое вооружение крайне сложно использовать для поражения подвижных морских целей.

Центральное командование Вооруженных сил США категорически отвергло все сообщения об успешных атаках Ирана. Американские военные назвали заявления Тегерана «ложью», настаивая на том, что ни один из выпущенных снарядов не достиг цели.

«Lincoln не был поражен. Выпущенные ракеты даже не приблизились к кораблю», — подчеркивалось тогда в официальном сообщении Пентагона, опубликованном в социальной сети X.

Читайте материал: «“Война будет продолжаться”: Иран раскрыл карты сотрудничества с Москвой и Пекином».

