Тегеран заявил, что авианосец Abraham Lincoln сбежал после удара дронов

Иранское агентство Mehr со ссылкой на представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщило об успешной атаке беспилотников на американский авианосец USS Abraham Lincoln. По версии иранских военных, после поражения дронами корабль в сопровождении эсминцев был вынужден экстренно сменить позицию, удалившись от места инцидента на расстояние более тысячи километров.