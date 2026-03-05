Ричмонд
Дмитриев заявил, что экономический кризис ЕС начался с отказа от газа РФ

Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российского природного газа стал началом экономического кризиса в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что экономический кризис в Евросоюзе начался после отказа от использования российского природного газа.

По его словам, решение отказаться от поставок из России привело к серьезным экономическим последствиям для стран ЕС.

«История запомнит, что экономический коллапс ЕС начался с его отказа использовать надежный и доступный российский природный газ», — отметил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что цена газа на бирже в Европе на открытии торгов выросла более чем на 10% и превысила $650 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Газета Financial Times писала, что Европа может столкнуться с новым энергетическим кризисом на фоне роста цен на энергоносители и напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что по вопросам прекращения поставок российского газа в Европу следует обращаться к руководителям Евросоюза. Он также отмечал, что Россия может рассмотреть вариант остановки поставок газа в страны ЕС.

