Дмитриев заявил, что экономический кризис ЕС начался с отказа от газа РФ

Ранее сообщалось, что цена газа на бирже в Европе на открытии торгов выросла более чем на 10% и превысила $650 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Газета Financial Times писала, что Европа может столкнуться с новым энергетическим кризисом на фоне роста цен на энергоносители и напряженности на Ближнем Востоке.