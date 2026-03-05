Ричмонд
ВС Ирана пообещали отомстить за потопленный фрегат IRIS Dena

В Иране отметили, что нападение на фрегат IRIS Dena произошло за сотни километров от зоны боев.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Ирана пообещали отомстить за потопленный у берегов Шри-Ланки фрегат IRIS Dena. Такое заявление военных распространило гостелевидение Ирана.

В ВС исламской республики отметили, что американская подлодка атаковала фрегат за сотни километров от зоны боевых действий и без предупреждения, что является нарушением норм международного и гуманитарного права.

«Народ Ирана отомстит за всех погибших», — подчеркнули в ВС Ирана.

Иранский фрегат Dena, находившийся с дружеским визитом в Индии, был потоплен 4 марта в двух тысячах миль от берегов Ирана. В результате атаки погибли более 100 моряков.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США пожалеют об атаке на фрегат.

