ВС Ирана пообещали отомстить за потопленный фрегат IRIS Dena

Вооруженные силы Ирана пообещали отомстить за потопленный у берегов Шри-Ланки фрегат IRIS Dena. Такое заявление военных распространило гостелевидение Ирана.
В ВС исламской республики отметили, что американская подлодка атаковала фрегат за сотни километров от зоны боевых действий и без предупреждения, что является нарушением норм международного и гуманитарного права.
«Народ Ирана отомстит за всех погибших», — подчеркнули в ВС Ирана.
Иранский фрегат Dena, находившийся с дружеским визитом в Индии, был потоплен 4 марта в двух тысячах миль от берегов Ирана. В результате атаки погибли более 100 моряков.
