«Где птичка? Не вылетает»: Путин пошутил во время общего фото с участницами встречи в Кремле перед 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин пошутил про «птичку» в ходе совместного фотографирования с женщинами-военными, медиками, военкорами, представительницами рабочих и творческих профессий в Кремле. Соответствующее видео опубликовал корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин.
Глава государства в четверг встретился с представительницами различных профессий и поздравил их с наступающим 8 Марта.
«Где птичка? Не вылетает», — пошутил российский лидер, обращаясь к фотографу. Президент также вручил каждой участнице встречи Кремле по букету.
Как писал сайт KP.RU, Путин заявил, что помимо традиционных «обязанностей», российские женщины берут на себя труд, который более свойственен мужчинам. Бьются на фронте, работают в связи. Россия всегда будет оценивать вклад того или иного человека, вне зависимости от того, женщина это или мужчина, а то что он делает в рамках своих профессиональных обязанностей, добавил глава государства.