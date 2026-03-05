«Где птичка? Не вылетает»: Путин пошутил во время общего фото с участницами встречи в Кремле перед 8 Марта

Как писал сайт KP.RU, Путин заявил, что помимо традиционных «обязанностей», российские женщины берут на себя труд, который более свойственен мужчинам. Бьются на фронте, работают в связи. Россия всегда будет оценивать вклад того или иного человека, вне зависимости от того, женщина это или мужчина, а то что он делает в рамках своих профессиональных обязанностей, добавил глава государства.