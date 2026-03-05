Ричмонд
Трамп потребовал у президента Израиля «прямо сейчас» помиловать Нетаньяху

Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал, чтобы президент Израиля Ицхак Герцог немедленно помиловал премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Такое заявление американский лидер сделал в интервью порталу Axios.

Источник: Life.ru

«Этому президенту лучше помиловать его прямо сейчас», — сказал он.

По словам Трампа, Герцог пять раз обещал ему это за последний год, но так и не сдержал слово. Теперь американский лидер отказывается встречаться с иностранным коллегой, пока тот не выполнит обещанное. В Израиле эти слова опровергли: источник портала заявил, что никаких гарантий помилования президент не давал.

В декабре 2024 года в Тель-Авиве стартовали слушания по уголовным делам против Нетаньяху. Самое серьёзное обвинение — по «делу 4000» — касается взятки: премьера подозревают в том, что он лоббировал интересы телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на лояльное освещение на сайте Walla. Ранее Герцог заявлял, что любое решение о помиловании будет приниматься строго по закону и совести.

Напомним, что в прошлый раз Трамп просил президента Израиля помиловать Нетаньяху в ноябре 2025 года, направив официальное письмо. Американский лидер назвал судебное преследование премьера политически мотивированным и безосновательным. Однако Герцог не последовал этой рекомендации. Он пообещал отнестись к вопросу максимально серьёзно, но напомнил, что Израиль — суверенное государство.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

