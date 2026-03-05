Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране показали видео запуска ракет «Хорремшехр-4», бьющих на 4000 км

Иран продемонстрировал видео применения баллистических ракет средней дальности «Хорремшехр-4». На кадрах показан запуск двух ракет в тёмное время суток. Об этом пишет Аsriran.

Источник: Life.ru

Запуск ракет «Хорремшехр-4». Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / العربي الجديد

Эта модификация была впервые представлена в 2023 году. Она стала одной из новейших разработок в семействе ракет «Хорремшехр». По оценкам экспертов, дальность полёта изделия составляет около 2000 километров. Ракета оснащена боевой частью массой до 1,5 тонны.

В конструкции используется современный двигатель с топливом длительного хранения. Благодаря этому ракета может долго находиться в готовности к запуску. Также отмечается, что навигационная система позволяет корректировать курс уже за пределами атмосферы. Это повышает точность и эффективность применения.

Ранее Life.ru писал, что Иран целенаправленно истощает дорогостоящие запасы американских зенитных ракет, запуская множество дешёвых дронов-камикадзе Shahed-136. Тегеран хочет вынудить Вашингтон и союзников тратиться на продолжение боевых действий.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше