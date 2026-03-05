Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской области

Секретарь реготделения партии «Единая Россия» в Волгоградской области Андрей Бочаров назначил заместителей, которые будут курировать ключевые направления партийной работы. Всего было назначено семь заместителей, которые булут отвечать за общественно-политическую работу.
Так, Александр Носов теперь будет отвечать за экономическую составляющую региона, контроль за реализацией приоритетных программ, партийных проектов и Народной программы партии.
Анна Кувычко займется развитием молодежных инициатив и координированием взаимодействий в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта.
Александр Блошкин возглавит работу в Волгоградской областной думой и представительными органами муниципалитетов. Кроме того, в его обязанности войдут связь с ветеранским сообществом и патриотическими организациями, а также курирование вопросов соцзащиты, экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Владимир Шкарин поставлен ответственным за вопросы здравоохранения, демографической политики и продвижением ЗОЖ.
Владимир Марченко займется координацией реализаций программ комплексного развития города-героя.
Михаил Струк будет следить за первичными партийными организациями, местными отделениями, институтом сторонников, общественной приёмной и другими структурами партии и дружественных общественных объединений.
