Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской области

Секретарь реготделения партии «Единая Россия» в Волгоградской области Андрей Бочаров назначил заместителей, которые будут.

Секретарь реготделения партии «Единая Россия» в Волгоградской области Андрей Бочаров назначил заместителей, которые будут курировать ключевые направления партийной работы. Всего было назначено семь заместителей, которые булут отвечать за общественно-политическую работу.

Так, Александр Носов теперь будет отвечать за экономическую составляющую региона, контроль за реализацией приоритетных программ, партийных проектов и Народной программы партии.

Анна Кувычко займется развитием молодежных инициатив и координированием взаимодействий в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта.

Александр Блошкин возглавит работу в Волгоградской областной думой и представительными органами муниципалитетов. Кроме того, в его обязанности войдут связь с ветеранским сообществом и патриотическими организациями, а также курирование вопросов соцзащиты, экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Владимир Шкарин поставлен ответственным за вопросы здравоохранения, демографической политики и продвижением ЗОЖ.

Владимир Марченко займется координацией реализаций программ комплексного развития города-героя.

Михаил Струк будет следить за первичными партийными организациями, местными отделениями, институтом сторонников, общественной приёмной и другими структурами партии и дружественных общественных объединений.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше