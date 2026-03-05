Бывшего первого замглавы Минобороны РФ Цаликова отправили под домашний арест

Стало известно, что задержанный по делу о коррупции Руслан Цаликов ранее несколько раз допрашивался по первому уголовному делу своего экс-коллеги Тимура Иванова. Цаликов выступал в Мосгорсуде со стороны гособвинения. При этом во время всех следственных действий, связанных с делом Иванова, он давал показания без адвоката.