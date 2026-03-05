Ричмонд
Бывшего первого замглавы Минобороны РФ Цаликова отправили под домашний арест

Цаликов пробудет под домашним арестом до 5 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову по делу о коррупции.

Решением суда Цаликов пробудет под домашним арестом до 5 апреля.

Стало известно, что задержанный по делу о коррупции Руслан Цаликов ранее несколько раз допрашивался по первому уголовному делу своего экс-коллеги Тимура Иванова. Цаликов выступал в Мосгорсуде со стороны гособвинения. При этом во время всех следственных действий, связанных с делом Иванова, он давал показания без адвоката.

5 марта СК России сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего первого замминистра обороны по четырем коррупционным статьям. Его обвиняют в 12 эпизодах растраты, создании преступной группы, двух эпизодах взяточничества и отмывании денег.

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
