Бывшего первого замглавы Минобороны РФ Цаликова отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову по делу о коррупции.
Решением суда Цаликов пробудет под домашним арестом до 5 апреля.
Стало известно, что задержанный по делу о коррупции Руслан Цаликов ранее несколько раз допрашивался по первому уголовному делу своего экс-коллеги Тимура Иванова. Цаликов выступал в Мосгорсуде со стороны гособвинения. При этом во время всех следственных действий, связанных с делом Иванова, он давал показания без адвоката.
5 марта СК России сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего первого замминистра обороны по четырем коррупционным статьям. Его обвиняют в 12 эпизодах растраты, создании преступной группы, двух эпизодах взяточничества и отмывании денег.