Орбан встретился с освобожденными Путиным закарпатскими венграми

Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил в больнице двух закарпатских венгров, которых ранее освободил Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с двумя закарпатскими венграми, освобожденными президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в одной из больниц Будапешта, где мужчины проходят амбулаторное лечение.

Видео визита Орбан опубликовал в социальных сетях. На кадрах премьер обращается к вернувшимся на родину венграм и заверяет их, что теперь они находятся под защитой государства.

«Теперь вы в безопасности. Отсюда вас никто не сможет забрать и навредить вам. Теперь вы под нашей охраной. Вы свободные люди, делаете, что хотите», — сказал Орбан.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто сообщил о решении освободить двух граждан Венгрии. По словам российского лидера, их насильно мобилизовали в Вооруженные силы Украины, после чего они сдались в российский плен.

Глава венгерского МИД ранее заявлял, что многие жители Украины пытаются покинуть страну, чтобы избежать принудительной мобилизации. По данным властей Венгрии, за последний год в ходе мобилизации на Украине погибли два закарпатских венгра.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана и заявил, что подобные заявления «уже переходят все границы». По его словам, Венгрия не намерена принимать решения, которые могут нанести ущерб ее безопасности и энергетической стабильности.

