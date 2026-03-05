Спецназ США неожиданно высадился в иракской пустыне и вступил в бой

Как сообщает курдское издание Rudaw, ссылаясь на данные Объединенного оперативного командования Ирака, иракское подразделение попало под обстрел во время проведения поисковой операции в пустыне. По данным источников, американские силы прибыли на вертолетах и закрепились на стратегических позициях, включая район Шаннана. При попытках иракских пограничников приблизиться к зоне высадки, по ним был открыт огонь, в результате чего были уничтожены четыре армейских автомобиля «Хамви».