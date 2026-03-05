Сийярто ответил на угрозы Зеленского в адрес Орбана

«Я встречаюсь с лидером одной из стран и спрашиваю: “Вы можете нам дать ракеты для Patriot?” А он говорит: “У нас на складах осталось очень мало”. И я что-то не помню, чтобы сказал: “Можно я тогда приеду к тебе, зайду на склад и проверю, правду ты говоришь или нет”, — цитирует его УНИАН.