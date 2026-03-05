Как писал сайт KP.RU, ранее МИД РФ указал, что имеющая антироссийский характер резолюция МАГАТЭ ставит под сомнение территориальную целостность России. В ведомстве отметили, что решительно отвергают содержащиеся в резолюции призывы к России отказаться от территорий, вошедших в состав страны согласно волеизъявлению их населения и международному праву. Министерство подчеркнуло, что Москва решительно отвергает измышления, содержащиеся в представленной МАГАТЭ антироссийской резолюции.