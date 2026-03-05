Россия, США и Китай проголосовали против резолюции МАГАТЭ по АЭС Украины

«Против резолюции выступили США, Нигер, Китай и Россия. Еще 10 стран воздержались», — сказал он.
По его словам, 20 государств проголосовали за принятие указанной резолюции Агентства.
Как писал сайт KP.RU, ранее МИД РФ указал, что имеющая антироссийский характер резолюция МАГАТЭ ставит под сомнение территориальную целостность России. В ведомстве отметили, что решительно отвергают содержащиеся в резолюции призывы к России отказаться от территорий, вошедших в состав страны согласно волеизъявлению их населения и международному праву. Министерство подчеркнуло, что Москва решительно отвергает измышления, содержащиеся в представленной МАГАТЭ антироссийской резолюции.