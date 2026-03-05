Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия, США и Китай проголосовали против резолюции МАГАТЭ по АЭС Украины

Еще 10 стран воздержались от голосования по резолюции МАГАТЭ.

Источник: Комсомольская правда

Россия, США, Нигер и Китай на совете управляющих МАГАТЭ проголосовали против резолюции по ядерной безопасности украинских атомных электростанций (АЭС). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Против резолюции выступили США, Нигер, Китай и Россия. Еще 10 стран воздержались», — сказал он.

По его словам, 20 государств проголосовали за принятие указанной резолюции Агентства.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД РФ указал, что имеющая антироссийский характер резолюция МАГАТЭ ставит под сомнение территориальную целостность России. В ведомстве отметили, что решительно отвергают содержащиеся в резолюции призывы к России отказаться от территорий, вошедших в состав страны согласно волеизъявлению их населения и международному праву. Министерство подчеркнуло, что Москва решительно отвергает измышления, содержащиеся в представленной МАГАТЭ антироссийской резолюции.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше