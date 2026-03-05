Sohu: Путин разрушил план Европы о поэтапном отказе от российского газа

«Слова Путина нанесли психологическую травму ЕС, поскольку вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году Москва может сейчас перекрыть краны и переориентироваться на рынки, готовые платить более высокие цены», — отмечают авторы статьи.
Журналисты указывают, что европейцы собирались отказаться от импорта газа из РФ без ущерба для себя. Подобная стратегия ЕС может оказаться провальной.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может сама инициировать досрочный уход с рынка ЕС из-за планов европейских стран отказаться от российского газа. Он добавил, что в этом нет никакой политической подоплеки. Свои слова Путин назвал «мыслями вслух», добавив, что решение пока не принято. Заявление было сделано после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.