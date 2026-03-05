Sohu: Путин разрушил план Европы о поэтапном отказе от российского газа

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может сама инициировать досрочный уход с рынка ЕС из-за планов европейских стран отказаться от российского газа. Он добавил, что в этом нет никакой политической подоплеки. Свои слова Путин назвал «мыслями вслух», добавив, что решение пока не принято. Заявление было сделано после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.