Демократические штаты оспаривают в суде новую тарифную политику Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Порядка 20 демократических штатов подали иск в Суд США по международной торговле, чтобы оспорить введение федеральными властями новых таможенных пошлин. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Дело со стороны истцов будут вести генеральные прокуроры Аризоны, Калифорнии, Нью-Йорка и Орегона. Помимо указанных штатов, к иску присоединились в том числе Вирджиния, Висконсин, Делавэр, Иллинойс, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Мэриленд и Невада.
Эти штаты, в частности, указывают на то, что раздел 122 Закона о торговле, на основании которого американская администрация намерена установить 15-процентные пошлины, может быть использован лишь в отдельных случаях и в ограниченных условиях и не должен применяться для массового повышения тарифов. Помимо этого, истцы отмечают, что пошлины повысят расходы как для штатов, так и для предприятий и потребителей.
Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение нынешним американским президентом Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций. В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должна ли администрация США вернуть уплаченные ей ранее в качестве пошлин денежные средства. После этого американский лидер подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении повысить эти тарифы до 15%. Глобальные пошлины на американский импорт в размере 10% вступили в силу 24 февраля. Мера должна действовать в течение 150 дней, до 24 июля текущего года.