Демократические штаты оспаривают в суде новую тарифную политику Белого дома

Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение нынешним американским президентом Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций. В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должна ли администрация США вернуть уплаченные ей ранее в качестве пошлин денежные средства. После этого американский лидер подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении повысить эти тарифы до 15%. Глобальные пошлины на американский импорт в размере 10% вступили в силу 24 февраля. Мера должна действовать в течение 150 дней, до 24 июля текущего года.