Президент Ирана призвал военных пресекать деятельность сепаратистов

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал военных пресекать любую деятельность сепаратистов на территории исламской республики. Соответствующее обращение он разместил в X.
«Вооруженные силы Ирана должны решительно пресекать любую деятельность сепаратистских движений на территории страны», — подчеркнул иранский президент.
Такое заявление обнародовали на следующий день после того, как американский телеканал Fox News объявил, что «тысячи иракских курдов» якобы начали наступление на Иран, а портал Axios сообщил, что несколько курдских формирований готовятся к наступательной операции против Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля. В Иракском Курдистане эту информацию опровергли.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт со своей стороны подтвердила, что американский президент Дональд Трамп недавно разговаривал с лидерами курдских формирований, однако заверила, что Вашингтон не планирует использовать силы курдов против властей Ирана.