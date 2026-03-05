Президент Ирана призвал военных пресекать деятельность сепаратистов

Такое заявление обнародовали на следующий день после того, как американский телеканал Fox News объявил, что «тысячи иракских курдов» якобы начали наступление на Иран, а портал Axios сообщил, что несколько курдских формирований готовятся к наступательной операции против Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля. В Иракском Курдистане эту информацию опровергли.