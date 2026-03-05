Ричмонд
Глава МИД Ирана заявил, что наземное вторжение США станет катастрофой

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не боится возможного наземного вторжения США и считает его катастрофой для Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Иран не боится возможного наземного вторжения США и даже ожидает его, поскольку такой сценарий станет катастрофой для Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью NBC.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран не планирует атаковать территорию Соединенных Штатов.

Аракчи также отметил, что Иран не просит о прекращении огня и не видит причин вести переговоры с США. При этом он подчеркнул, что политическая система страны продолжает эффективно функционировать, несмотря на гибель верховного лидера.

Глава МИД добавил, что шанс на достижение соглашения по иранской ядерной программе был упущен из-за действий США.

Он также сообщил, что Иран в настоящее время не планирует закрывать Ормузский пролив, однако по мере продолжения конфликта будут рассматриваться различные варианты развития событий.

Ранее сообщалось, что спецназ США провел вертолетные десанты в нескольких стратегических районах Ирака. По данным курдского издания Rudaw, подразделения были высажены в районе Рутба, включая районы Шанана возле Нухайба и Чалабат. Сообщалось также о боестолкновениях между американскими военными и подразделениями иракской армии, в результате которых один солдат погиб, еще двое получили ранения.

