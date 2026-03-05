Глава МИД Ирана заявил, что наземное вторжение США станет катастрофой

Ранее сообщалось, что спецназ США провел вертолетные десанты в нескольких стратегических районах Ирака. По данным курдского издания Rudaw, подразделения были высажены в районе Рутба, включая районы Шанана возле Нухайба и Чалабат. Сообщалось также о боестолкновениях между американскими военными и подразделениями иракской армии, в результате которых один солдат погиб, еще двое получили ранения.