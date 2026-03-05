В ДНР заявили, что ВС РФ приблизились к Славянску на расстояние прицельного огня

ДОНЕЦК, 5 марта. /ТАСС/. Российские бойцы приблизились к Славянску ДНР, что позволяет им вести огонь по украинским целям в городе и его окрестностях. Об этом сообщил «Вестям» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Он отметил, что украинские боевики превращают Славянск в руины и эвакуируют из него государственные, муниципальные структуры и бизнес, подготавливая город к обороне.
«Это говорит ровно о том, что они (ВСУ — прим. ТАСС) понимают, что группировка “Запад”, группировка “Юг”, добровольческий корпус уже подошли на то расстояние, с которого можно вести по городу и по его окрестностям, именно по тем объектам, где размещаются вооруженные формирования Украины, можно вести прицельный огонь», — сказал Кимаковский.