В ДНР заявили, что ВС РФ приблизились к Славянску на расстояние прицельного огня

«Это говорит ровно о том, что они (ВСУ — прим. ТАСС) понимают, что группировка “Запад”, группировка “Юг”, добровольческий корпус уже подошли на то расстояние, с которого можно вести по городу и по его окрестностям, именно по тем объектам, где размещаются вооруженные формирования Украины, можно вести прицельный огонь», — сказал Кимаковский.