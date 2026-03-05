ФАС заявила о незаконности размещения рекламы в Telegram

Федеральная антимонопольная служба России заявила, что размещение рекламы в Telegram может считаться незаконным на фоне ограничений доступа к сервису.
Как сообщили в ведомстве, законодательство запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной или доступ к которым ограничен на территории России.
«В соответствии с законодательством не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен», — отметили в ФАС.
В службе уточнили, что ограничения также распространяются на ряд других популярных платформ. В частности, речь идет о социальных сетях Instagram* и Facebook*, видеохостинге YouTube, а также мессенджере WhatsApp*.
По данным ведомства, ответственность за размещение рекламы на таких площадках могут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.
Ранее сообщалось, что мессенджер Max не отслеживает использование VPN-сервисов. В пресс-службе сервиса пояснили, что данные об IP-адресах применяются только для обеспечения корректной работы звонков и доставки push-уведомлений.
*владелец Meta признана в России экстремистской и запрещена.