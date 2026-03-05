Жена вернувшегося из плена бойца РФ упала в обморок от радости, когда он ей позвонил

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Жена вернувшегося в рамках обмена пленными военнослужащего потеряла сознание от счастья, когда он ей позвонил. Об этом в беседе с ТАСС рассказал сам боец Эдуард.
«Перед отлетом брал телефон, разговаривал с женой. Я не мог с ней общаться почти полгода, она не знала, жив я или нет. Она в обморок от этого (звонка — прим. ТАСС) упала», — поделился военнослужащий. После жена уточнила, не снится ли ей это?
Он добавил, что жена поделилась и радостными событиями, которые произошли дома: старший сын женился, а младший заканчивает школу с хорошим аттестатом. Сам Эдуард до сих пор не до конца верит в то, что вернулся домой, отмечая, что ему «непривычно вернуться в мирную жизнь». «Но мы русские мужики, нас не победить», — подчеркнул он.
Сейчас больше всего Эдуарду хочется домой и, по его словам, поесть нормальной домашней еды.
Похожими мечтами в беседе с ТАСС поделился военнослужащий Дмитрий. В Белоруссии он успел пообщаться с родными — семья была удивлена звонку, но уже ждут дома. «Хотелось бы, безусловно, принять горячий душ, лечь на свою кровать — маленькие человеческие радости никому не чужды», — признался боец.