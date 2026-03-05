Handelsblatt: конфликт вокруг Ирана привел к дефициту ракет для ЗРК Patriot

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Конфликт вокруг Ирана вызвал дефицит ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет газета Handelsblatt.
Издание со ссылкой на источники в военных кругах отметило, что только страны Персидского залива в первые дни конфликта расходовали около 800 ракет. Сюда добавляется «как минимум» такое же количество со стороны армий США и Израиля. Handelsblatt напомнила, что государства держат в тайне запасы ракет для Patriot, а американцы подчеркивают, что имеют достаточно боеприпасов. Однако, по ее данным, эксперты все больше сомневаются в этом.
Помимо стран Персидского залива, дополнительно в ракетах для Patriot нуждается Украина, однако мощности по их производству ограничены. Оборонная корпорация Lockheed Martin за прошедшие три года увеличила их производство в три раза, но это лишь 600 ракет в год. В январе компания объявила о планах повысить мощности с 2026 года до 2 тыс. ракет в год. Только в конце года планируется начать производство ракет для комплекса в Германии. Поставки планируется начать в 2027 году.