Handelsblatt: конфликт вокруг Ирана привел к дефициту ракет для ЗРК Patriot

Помимо стран Персидского залива, дополнительно в ракетах для Patriot нуждается Украина, однако мощности по их производству ограничены. Оборонная корпорация Lockheed Martin за прошедшие три года увеличила их производство в три раза, но это лишь 600 ракет в год. В январе компания объявила о планах повысить мощности с 2026 года до 2 тыс. ракет в год. Только в конце года планируется начать производство ракет для комплекса в Германии. Поставки планируется начать в 2027 году.