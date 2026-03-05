«Касаются не меня»: Орбан не испугался угроз Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, пригрозившего передать Вооруженным силам Украины адрес европейского политика, блокирующего выделение макрофинансовой помощи от ЕС. Глава венгерского правительства подчеркнул, что подобный шантаж не заставит его изменить государственный курс.
«Угрозы Зеленского касаются не меня. Он угрожает Венгрии», — написал премьер-министр в соцсети Х.
При этом глава правительства заверил граждан, что не поддастся давлению со стороны Киева, добавив: «Но он не сможет заставить меня отказаться от защиты венгерских семей».
Напомним, что напряжением между Будапештом и Киевом усилилось после того, как в конце января Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Венгрия после этого прекратила поставки дизельного топлива на Украину, а потом заблокировала выделение киевскому режиму кредита от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро до возобновления нефтяного транзита.
Именно в контексте блокировки многомиллиардного транша Зеленский выступил со своими угрозами. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что этими заявлениями Киев перешел всяческие границы.
Читайте материал: «“Перешло все границы”: Сийярто жестко отреагировал на угрозы Зеленского Орбану».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.