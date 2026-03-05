«Касаются не меня»: Орбан не испугался угроз Зеленского

Напомним, что напряжением между Будапештом и Киевом усилилось после того, как в конце января Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Венгрия после этого прекратила поставки дизельного топлива на Украину, а потом заблокировала выделение киевскому режиму кредита от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро до возобновления нефтяного транзита.