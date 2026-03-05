Решетников заявил о стремлении РФ закрепиться на рынке Центральной Африки

Россия проводит последовательную политику по выстраиванию долгосрочных отношений со странами Африки, включая ЦАР. Об этом информационной службе «Вести» заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Он назвал страны Центральной Африки большим рынком, на котором Россия стремится закрепиться.
«Важно найти долгосрочные форматы и механизмы партнерства, потому что есть и полезные ископаемые, и вопросы сельского хозяйства — то, что нам интересно с точки зрения импорта… Есть достаточно много населения, способного производить определенную продукцию», — пояснил глава Минэкономразвития РФ.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с президентом ЦАР. Российский лидер назвал перспективным сотрудничество двух стран в сфере энергетики.