Решетников заявил о стремлении РФ закрепиться на рынке Центральной Африки

«Важно найти долгосрочные форматы и механизмы партнерства, потому что есть и полезные ископаемые, и вопросы сельского хозяйства — то, что нам интересно с точки зрения импорта… Есть достаточно много населения, способного производить определенную продукцию», — пояснил глава Минэкономразвития РФ.