В Турции опровергли утверждения об активности F-16 в Анталье

В нем отмечается, что в Анталье проводятся испытательные полеты в рамках проекта разработки реактивного учебно-тренировочного самолета Hurjet, реализуемого компанией Turkish Aerospace Industries. «Во время плановых испытательных полетов, которые стартуют с аэродрома командования Антальи и проходят над морской акваторией, самолеты иногда достигают сверхзвуковой скорости, в результате чего слышны громкие звуки, похожие на взрывы. Никакой необычной военной активности, о которой утверждается, там не наблюдается», — указал центр по борьбе с дезинформацией.