Главный оппонент Орбана заступился за него после угроз Зеленского

Политик прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского, пригрозившего Орбану неприятностями по стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ни один иностранный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему правительству Орбана, ни будущему правительству “Тисы”. Я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то пусть откажется от них», — заявил Мадьяр.