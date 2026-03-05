Белоруссия занялась урегулированием конфликта на Ближнем Востоке

Минск активно выступает за остановку боевых действий на Ближнем Востоке. Белорусская сторона использует свои контакты с участниками конфликта, чтобы вернуть их к дипломатическому диалогу. Об этом глава МИД республики Максим Рыженков заявил в разговоре с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.