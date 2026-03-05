Белоруссия занялась урегулированием конфликта на Ближнем Востоке

«Максим Рыженков отметил, что Беларусь через свои контакты со сторонами конфликта продвигает необходимость прекращения боевых действий и возвращения за стол переговоров», — сказано в сообщении МИД.
Минск активно выступает за остановку боевых действий на Ближнем Востоке. Белорусская сторона использует свои контакты с участниками конфликта, чтобы вернуть их к дипломатическому диалогу. Об этом глава МИД республики Максим Рыженков заявил в разговоре с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
В Минске выразили солидарность с Эмиратами из-за разрушений и жертв, вызванных эскалацией. Белорусские дипломаты встревожены попытками втянуть ОАЭ в конфликт, а также гибелью мирных жителей. Стороны подчеркнули, что затяжной кризис негативно сказывается на мировой экономике.
Собеседники договорились искать долгосрочное решение исключительно мирными средствами. В МИД Белоруссии отметили готовность присоединиться к значимым миротворческим инициативам для восстановления стабильности в регионе.
Отдельно Рыженков поблагодарил эмиратские власти за помощь белорусам, которые застряли в стране из-за конфликта и не могут вылететь на родину. Ведомства двух стран усилят координацию, чтобы решить все вопросы с репатриацией.
Глава МИД ОАЭ в ответ поблагодарил президента Александра Лукашенко за поддержку. Он также заверил, что Эмираты продолжат оказывать содействие гражданам Белоруссии и держат ситуацию на контроле.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.