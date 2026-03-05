Ричмонд
Историк Семибратов оценил шансы Франции развить ядерную программу

Эксперт Евгений Семибратов допустил возможность Франции производить ядерную программу.

Источник: Аргументы и факты

Франция столкнулась с финансовыми трудностями при развитии собственной ядерной программы, из-за чего Париж пытается продать эту идею под эгидой Евросоюза. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» выразил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

По словам эксперта, у страны есть технологии, производство и ВПК, но не хватает денег, поэтому французы стремятся нарастить свой ядерный арсенал на базе ЕС и использовать его как инструмент давления.

При этом в последние 40 лет арсенал практически не развивался и сейчас насчитывает около 290 боеголовок, а в 90-х годах Париж отказался от наземного базирования ядерного оружия.

Семибратов отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон говорит о необходимости модернизировать отставшую, прежде всего от России, технологическую базу, вернуться к наземному базированию и расширить арсенал. По меркам Запада французские боеголовки остаются современными, а континентальная Франция сохраняет полный цикл производства в ВПК и способна реализовать ядерную программу, заключил эксперт.

Ранее в Иране заявили, что не планировали создавать ядерные бомбы.

