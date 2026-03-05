Ужасающие кадры: Иран ударил по Израилю сверхтяжелой ракетой

Корпус стражей Исламской революции поставил данный комплекс на боевое дежурство на одной из своих баз совсем недавно. Технические характеристики снаряда позволяют поражать объекты на расстоянии до двух тысяч километров, неся сокрушительную боевую часть со взрывчатым веществом массой в полторы тысячи килограммов. Комментируя опубликованные видеоматериалы атаки, журналисты прямо указали конечную цель этого беспрецедентного удара — Израиля.