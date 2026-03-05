Ужасающие кадры: Иран ударил по Израилю сверхтяжелой ракетой

Иранские вооруженные силы впервые применили новейшие сверхтяжелые баллистические ракеты «Хорремшехр-4» для нанесения ударов по территории Израиля в рамках текущего военного конфликта. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
Позже Иран впервые опубликовал и первую видеозапись, запечатлевшую применение передового вооружения.
Корпус стражей Исламской революции поставил данный комплекс на боевое дежурство на одной из своих баз совсем недавно. Технические характеристики снаряда позволяют поражать объекты на расстоянии до двух тысяч километров, неся сокрушительную боевую часть со взрывчатым веществом массой в полторы тысячи килограммов. Комментируя опубликованные видеоматериалы атаки, журналисты прямо указали конечную цель этого беспрецедентного удара — Израиля.
«Сверхтяжелая ракета “Хорремшехр-4”, — подчеркивается в официальном сообщении IRIB, — была запущена в сторону оккупированных территорий».
