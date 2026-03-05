Продолжение войны в Иране будет иметь высокую цену, заявил президент Египта

КАИР, 5 мар — РИА Новости. Продолжение войны на Ближнем Востоке будет иметь высокую цену, Египет пытается предпринимать посреднические усилия для прекращения конфликта, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
«Египет продолжает попытки предпринимать искренние и честные усилия по посредничеству для прекращения войны, потому что ее продолжение будет иметь высокую плату», — цитирует ас-Сиси его канцелярия.
По его словам, Египет стремился не допустить эскалацию, поскольку «хорошо знает на собственном опыте, что войны не приносят ничего, кроме разорения, разрушений и ущерба интересам и потенциалу народов».
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.