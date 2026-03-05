Сенат США вновь не поддержал проект финансирования МВБ

3 февраля администрация США приняла закон о финансировании федерального правительства, завершив таким образом продлившийся почти четыре дня шатдаун. Единственным ведомством, чей бюджет не был утвержден, стало МВБ. Для него финансирование было выделено лишь до 13 февраля включительно. К этому сроку Конгресс планировал согласовать поправки к бюджету входящей в структуру МВБ Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).