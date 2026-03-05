Сенат США вновь не поддержал проект финансирования МВБ

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во время процедурного голосования вновь не поддержал законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности (МВБ), необходимый для преодоления шатдауна (приостановки работы) этого ведомства. Трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN.
В поддержку законопроекта, предусматривающего финансирование МВБ до конца финансового года (завершается в США 30 сентября), высказался 51 сенатор, против — 45. Для прохождения процедурного голосования необходима была поддержка по меньшей мере 60 законодателей. Таким образом, шатдаун МВБ продолжается. Сенат к настоящему моменту уже дважды проводил процедурное голосование по этому законопроекту.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что возглавляющая МВБ Кристи Ноэм покинет свой пост 31 марта. Он выдвинул на эту должность кандидатуру члена Сената Конгресса Маркуэйна Маллина (республиканец от штата Оклахома).
14 февраля МВБ частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Это уже третий по счету шатдаун в США за последние месяцы, однако сейчас он затрагивает лишь одно федеральное ведомство.
3 февраля администрация США приняла закон о финансировании федерального правительства, завершив таким образом продлившийся почти четыре дня шатдаун. Единственным ведомством, чей бюджет не был утвержден, стало МВБ. Для него финансирование было выделено лишь до 13 февраля включительно. К этому сроку Конгресс планировал согласовать поправки к бюджету входящей в структуру МВБ Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
Представители Демократической партии выступили за пересмотр законопроекта о финансировании МВБ после того, как в ходе операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники силовых ведомств застрелили двух граждан США. По этой причине демократы планируют урезать бюджет ICE и внести коррективы в его работу.