Кимаковский заявил, что ВСУ готовят Славянск «к убиению»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) «готовят к убиению» Славянск в ДНР. Об этом заявил информационной службе «Вести» советник главы республики Игорь Кимаковский.

Источник: Life.ru

По его словам, ВСУ вывозят из города госструктуры, включая представителей бизнеса. Кимаковский отметил, что в Славянске снимают троллейбусные линии. Одновременно на зданиях и улицах размещают специальные сети, предназначенные для защиты от беспилотников.

«Это окружение города минными полями, рвами говорит ровно о том, что город готовят уже как фортецию Бахмут — точно так же готовят фортецию Славянск и Краматорск, готовят к убиению», — заявил он.

Ранее Life.ru писал, что украинское командование перебросило к границе России в Харьковской области восемь тысяч военнослужащих. По словам военного эксперта Геннадия Алёхина, в Сети разгоняют «страшилки» о якобы подготовке к очередном «контрнаступу», но на деле всё куда проще. ВСУ намерены укрепить оборону и активизировать действия разведывательно-диверсионных групп.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.