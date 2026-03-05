Кимаковский заявил, что ВСУ готовят Славянск «к убиению»

Ранее Life.ru писал, что украинское командование перебросило к границе России в Харьковской области восемь тысяч военнослужащих. По словам военного эксперта Геннадия Алёхина, в Сети разгоняют «страшилки» о якобы подготовке к очередном «контрнаступу», но на деле всё куда проще. ВСУ намерены укрепить оборону и активизировать действия разведывательно-диверсионных групп.